Привітання з Днем ЗСУ: топ кращих побажань

Привітання в День Збройних сил України (фото: facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня

Привітання з Днем Збройних сил України 2018, кращі побажання в віршах, прозі і короткі привітання для службовців української армії до свята 6 грудня - в добірці Styler.

День ЗСУ 2018: побажання у віршах

Вітання з професійним святом, Днем Збройних сил України, 6 грудня приймають військові підрозділів сухопутних і повітряних військ, військово-морських сил, службовці регулярної та контрактної армії, військові Державної прикордонної служби, внутрішніх військ, Державної служби надзвичайних ситуацій.

Красиві і зворушливі слова подяки захисникам України в віршах:

Україна- могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом - із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадку славних віків

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас ось такі

Працьовиті та стрункі

Нехай фортуна посміхається,

А а незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

Привітання з Днем Збройних сил України у прозі

Товаришів по службі, рідних і друзів військових можна також привітати від душі теплими словами та побажаннями:

Вітаю з Днем Збройних сил України та побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, проявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

Ілюстративне фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

У свято Збройних сил України бажаю міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

***

Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі з кращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

Прикольні і короткі смс-привітання з Днем ЗСУ

День чудовий - 6 грудня,

Це є свято серед буднів,

Зрозуміло тут без слів:

Це є день чоловіків.

Ось тому вся сильна стать

Може лиш відпочивать.

***

З мужнім днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді - наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить українский тризуб.

В очах - крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем збройних сил України

Тебе щиро вітаю я!

Ілюстративне фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Коня й корову зможу зупинить,

Вода і полум’я – для страху не причина,

І мідная труба на сонці заблищить,

Якщо ти поруч, любий мій мужчина!

***

З Днем армії 6 грудня

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі -

Хай все це дістанеться тобі!

***

Ти справжній воїн, я це знаю!

Ти зміг завоювать мене

Без гармати, шаблі і коня!

Тебе сьогодні поздоровляю,

Мій генерал, любов моя!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні будуть в українців у грудні 2018.

До речі, в мережі з'явилося відео бойових роботів - нових помічників українських військових.

Відео: РБК-Україна