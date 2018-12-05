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Привітання з Днем ЗСУ: топ кращих побажань

STYLERЖиття    05.12.2018 - 10:00
Привітання з Днем ЗСУ: топ кращих побажань
Привітання в День Збройних сил України (фото: facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня

Привітання з Днем Збройних сил України 2018, кращі побажання в віршах, прозі і короткі привітання для службовців української армії до свята 6 грудня - в добірці Styler.

День ЗСУ 2018: побажання у віршах

Вітання з професійним святом, Днем Збройних сил України, 6 грудня приймають військові підрозділів сухопутних і повітряних військ, військово-морських сил, службовці регулярної та контрактної армії, військові Державної прикордонної служби, внутрішніх військ, Державної служби надзвичайних ситуацій.

Красиві і зворушливі слова подяки захисникам України в віршах:

Україна- могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов’їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом - із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадку славних віків

***

Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас ось такі
Працьовиті та стрункі
Нехай фортуна посміхається,
А а незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!

Привітання з Днем Збройних сил України у прозі

Товаришів по службі, рідних і друзів військових можна також привітати від душі теплими словами та побажаннями:

Вітаю з Днем Збройних сил України та побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, проявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

У свято Збройних сил України бажаю міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

***

Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі з кращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

Прикольні і короткі смс-привітання з Днем ЗСУ

День чудовий - 6 грудня,
Це є свято серед буднів,
Зрозуміло тут без слів:
Це є день чоловіків.
Ось тому вся сильна стать
Може лиш відпочивать.

***

З мужнім днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.

***

Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді - наче дуб. 
На білій, як день, вишиванці
Блищить українский тризуб. 
В очах - крижана недовіра, 
Як глобус блищить голова. 
З Днем збройних сил України
Тебе щиро вітаю я!

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Коня й корову зможу зупинить,
Вода і полум’я – для страху не причина,
І мідная труба на сонці заблищить,
Якщо ти поруч, любий мій мужчина!

***

З Днем армії 6 грудня
Тебе сьогодні ми вітаєм, 
Від всієї душі тобі ми бажаєм: 
Щасливих днів і ніжної ласки, 
Принцесу милу із гарної казки, 
Перемогу важку в боротьбі -
Хай все це дістанеться тобі!

***

Ти справжній воїн, я це знаю!
Ти зміг завоювать мене
Без гармати, шаблі і коня!
Тебе сьогодні поздоровляю,
Мій генерал, любов моя!

***

Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!

Раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні будуть в українців у грудні 2018.

До речі, в мережі з'явилося відео бойових роботів - нових помічників українських військових.

Відео: РБК-Україна

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