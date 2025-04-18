В поезде "Сумы - Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник

Удары РФ по железной дороге

Напомним, 14 апреля российские войска нанесли удар дронами по пассажирскому поезду в Черниговской области за полчаса до его отправления. В момент атаки поезд еще не был заполнен пассажирами, поэтому обошлось без жертв, хотя вагон получил серьезные повреждения.

Также 4 апреля российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка Черниговской области.

По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна.

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