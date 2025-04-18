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В поезде "Сумы - Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник

Сумская область, Пятница 18 апреля 2025 18:25
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В поезде "Сумы - Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник Иллюстративное фото: в поезде "Сумы - Киев" произошел пожар (facebook.com_DSNSSUMY)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 18 апреля, в поезде №115 "Сумы - Киев" вблизи станции Путивль произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погиб железнодорожник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщили в УЗ, пожар произошел вблизи станции Путивль в городе Бурынь Суской области. В вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет.

Сейчас пожар локализован, причины устанавливаются. Поезд продолжает движение в Киев без четырех отцепленных вагонов.

Отмечается, что все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах.

Удары РФ по железной дороге

Напомним, 14 апреля российские войска нанесли удар дронами по пассажирскому поезду в Черниговской области за полчаса до его отправления. В момент атаки поезд еще не был заполнен пассажирами, поэтому обошлось без жертв, хотя вагон получил серьезные повреждения.

Также 4 апреля российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка Черниговской области.

По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна.

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Укрзализныця Сумская область Пожар Поезда
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