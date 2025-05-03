Поезд переехал автомобиль в Ровенской области: погибли люди (фото)

Так, 2 мая, около 19:30, в селе Рудня пассажирский поезд сообщением "Ужгород-Харьков" наехал на автомобиль ВАЗ 2109, который находился на путях.

"В результате ДТП погибли двое мужчин - водитель и пассажир", - рассказали правоохранители.

Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото с места ДТП авто с поездом, в котором погибли два человека (facebook.com/police.in.Rivne.region)