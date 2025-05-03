Поезд переехал автомобиль в Ровенской области: погибли люди (фото)
В Ровенской области поезд переехал автомобиль. Смертельное ДТП произошло в Радивиловском районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
Так, 2 мая, около 19:30, в селе Рудня пассажирский поезд сообщением "Ужгород-Харьков" наехал на автомобиль ВАЗ 2109, который находился на путях.
"В результате ДТП погибли двое мужчин - водитель и пассажир", - рассказали правоохранители.
Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Фото с места ДТП авто с поездом, в котором погибли два человека (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Как сообщалось, ранее на Закрпатье Audi A8, за рулем которой была молодая женщина, столкнулась с поездом. Пострадал человек.
Кроме того, в Дубно произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Есть пострадавший.
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