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Поезд переехал автомобиль в Ровенской области: погибли люди (фото)

Ровенская область, Суббота 03 мая 2025 10:05
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Поезд переехал автомобиль в Ровенской области: погибли люди (фото) Фото: поезд переехал автомобиль в Ровенской области, погибли люди (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области поезд переехал автомобиль. Смертельное ДТП произошло в Радивиловском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Так, 2 мая, около 19:30, в селе Рудня пассажирский поезд сообщением "Ужгород-Харьков" наехал на автомобиль ВАЗ 2109, который находился на путях.

"В результате ДТП погибли двое мужчин - водитель и пассажир", - рассказали правоохранители.

Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото с места ДТП авто с поездом, в котором погибли два человека (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Как сообщалось, ранее на Закрпатье Audi A8, за рулем которой была молодая женщина, столкнулась с поездом. Пострадал человек.

Кроме того, в Дубно произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Есть пострадавший.

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