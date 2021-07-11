Поява нових штамів коронавірусу губить світову економіку, - Мінфін США

"Ми дуже стурбовані варіантом "Дельта" та іншими варіантами, які можуть виникнути і загрожувати одужанню. Ми є пов'язаною глобальною економікою, і те, що відбувається в будь-якій частині світу, впливає на всі інші країни", - заявила глава американського Мінфіну.

У свою чергу міністри фінансів "Великої двадцятки" у своїй заключній заяві попередили, що нові штами стали ризиком погіршення економічного відновлення і вакцинації населення.

"Ми усвідомлюємо важливість спільної роботи для прискорення процесу вакцинації і прагнемо до вакцинації 70% населення світу в наступному році", - сказала Йеллен.

Експерти попередили, що світ повинен інвестувати щонайменше 75 млрд доларів протягом наступних п'яти років для підготовки та запобігання наступній пандемії.

"Хоча ми зосереджені на середньостроковій і довгостроковій перспективі... ми, безумовно, розуміємо, що нам також потрібно зробити більше в найближчій перспективі. Безумовно, варіанти становлять загрозу для всієї земної кулі", - додала глава американського Мінфіну.