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Коли з'явиться у продажі COVID-вакцина: Степанов назвав терміни

Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство не регулює питання появи вакцини проти COVID-19 на комерційному ринку України. Однак він вважає, що у продажі вона може з'явитися не раніше літа.

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Про це Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцина, і знаючи, як країни обмежують вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа, - ред.) буде", - сказав Степанов.

За його словами, вартість COVID-вакцини буде залежати від компанії-виробника.

"Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю у понад 33 долари", - сказав міністр.

Нагадаємо, до вересня в Україні розраховують провести перші чотири етапу вакцинації населення від коронавірусу. До того часу МОЗ планує отримати всі заплановані дози вакцин.

Крім того, минулого тижня МОЗ презентував план вакцинації українців від коронавірусу. Першими щеплення отримають медики стаціонарів та учасники ООС.

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