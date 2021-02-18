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З'явився свіжий рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України

Автор: РБК-Україна

ФІФА оприлюднила свіжий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 24-е місце з показником у 1521 балів.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Зазначається, що у порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію. При цьому в рейтингу УЄФА українська збірна -16-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди - 14-е (0), Австрія - 23-є (0), Північна Македонія - 65-е (0).

Суперники України у відбірному турнірі ЧС-2022 мають наступні позиції: Франція - другу (0), Фінляндія - 55-у (-1), Боснія і Герцеговина - 56-у (-1), Казахстан - 122-у (0).

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 18.02.2021 виглядає наступним чином:

1. Бельгія - 1780

2. Франція - 1755

3. Бразилія - 1743

4. Англія - 1670

5. Португалія - 1662

6. Іспанія - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Італія - 1625

24. УКРАЇНА - 1521

Як повідомляло РБК Україна, через пандемію COVID скасували розіграш футбольного турніру Юнацька ліга УЄФА сезону 2020/2021. Кілька клубів раніше знялися зі змагань.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" пройде з глядачами. Київський клуб вже почав продаж квитків на гру, яка відбудеться у четвер, 18 лютого, на НСК "Олімпійський".

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