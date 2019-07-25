З'явилося відео затримання російського танкера

З'явилося відео затримання Службою безпеки України (СБУ) російського танкера NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, за фактом блокування танкером NEYMA Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато та проводиться досудове розслідування.

"Згідно зібраних Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказів заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, в тому числі одному контр-адміралу, двох віце-адміралам і генерал-полковник", - йдеться в повідомленні.

24 липня, за інформацією українських прикордонників, в порт "Ізмаїл" під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який по телефону ІМО - 8895528, за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки .

Слідство встановило, що танкера NEYMA, з метою приховування причетності до незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25 листопада минулого, російськими власниками змінено назву на NIKA SPIRIT.

"Зараз групою слідчих СБУ, військових прокурорів і прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з суду, записів радіо переговорів під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманды, вилучені документи необхідні для встановлення істини у виробництві. Зазначене судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році. Затримання відбулося по справі незаконного затримання РФ у Керченській протоці українських моряків і кораблі у листопаді 2018 року.