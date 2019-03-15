З'явилося відео затримання одного зі стрільців в мечетях Нової Зеландії

Двоє озброєних правоохоронців витягли з відкритої двері машини водія і повалили його на землю

Появилось видео задержания одного из открывших стрельбу в мечетях города Крайстчерча. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое вооруженных правоохранителей вытащили из открытой двери машины водителя и повалили его на землю.

РБК-Украина писало, что полиция Новой Зеландии обезвредила несколько самодельных бомб, обнаруженных после теракта в двух мечетях в Крайстчерче.

Отметим, в результате стрельбы в Новой Зеландии погибли не менее 40 человек, еще 20 пострадали. Как сообщили в полиции, уже задержаны четверо человек. По данным местных СМИ, нападения в Крайстчерче организовал 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

По данным очевидцев, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просят жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и государственные учреждения города закрыты, также отменен прием в больнице.