З'явилося відео затримання нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі

Правоохоронці затримали нацгвардійця Артема Рябчука, котрий сьогодні у Дніпрі на території "Південмашу" влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули 5 людей. У мережі з'явилося відео його затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника голови МВС Антона Геращенко.
"Момент затримання негідника який безжалісно розстріляв своїх співслужбовців", - написав під відео Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць близько 4 ранку розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого втік.
В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців і цивільна.
Згодом, як повідомив, глава МВС Денис Монастирський, Артем Рябчук вже затриманий і нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.
За даним фактом відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі на керівництво Нацгвардії.
Всі подробиці трагедії в Дніпрі - в матеріалі РБК-Україна.