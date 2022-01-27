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З'явилося відео затримання нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали нацгвардійця Артема Рябчука, котрий сьогодні у Дніпрі на території "Південмашу" влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули 5 людей. У мережі з'явилося відео його затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника голови МВС Антона Геращенко.

"Момент затримання негідника який безжалісно розстріляв своїх співслужбовців", - написав під відео Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць близько 4 ранку розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого втік.

В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців і цивільна.

Згодом, як повідомив, глава МВС Денис Монастирський, Артем Рябчук вже затриманий і нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.

За даним фактом відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі на керівництво Нацгвардії.

Всі подробиці трагедії в Дніпрі - в матеріалі РБК-Україна.

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Дніпро