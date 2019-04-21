З'явилося відео вибуху на Шрі-Ланці

З'явилося відео моменту вибуху на Шрі-Ланці у церкві Святого Антонія в Коломбо. Про це повідомляє Lankasri News.

На кадру видно, як у церкві спрацьовує вибуховий пристрій, після чого з будинку починають йти клуби диму.

Зазначимо, на Шрі-Ланці відбулися вісім вибухів. Останній вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо. У сьомому вибуху загинули двоє людей. У МЗС України повідомили, що українців немає серед постраждалих і загиблих при вибуху.

Як відомо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо. За останніми даними, у результаті пригоди загинули 185 людей, ще не менше 500 отримали поранення.

Напередодні в Афганістані стався вибух біля урядової будівлі. За даними місцевих силовиків, у нападі брали участь три терориста-смертника, а після вибуху були чутні звуки пострілів.