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З'явилося відео вибуху будинку на Позняках

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 19:55
З'явилося відео вибуху будинку на Позняках
Фото: наслідки вибуху будинку на Позняках (Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережу потрапив момент вибуху квартири

У Києві камери зафіксували момент вибуху будинку на Позняках. На відео видно, як вибухає квартира, після чого поширюється величезна вибухова хвиля.

Відповідне відео опублікували у спільноті ДТП.kiev.ua.

Судячи з розташування камери, зйомка велася з парковки ТЦ "Епіцентр". Це підтверджують дані сервісу Google Maps.З'явилося відео вибуху будинку на Позняках

Відстань між будинком і ТЦ - близько півкілометра. Вибухова хвиля досягла ТЦ через секунду після детонації газу.

Видео момента взрыва в Киеве на Позняках Напомним: На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть...

Опубліковано Владом Антоновим Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора стався потужний вибух у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках.

В результаті загинули три людини, доля ще двох невідома.

Рятувальники продовжують розбирати завали, процес сповільнився з-за високої можливості обвалу дозволеної секції будинку.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївВибух
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