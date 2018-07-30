З'явилося відео побачення Кольченка з його мамою

Новини Суспільство 30.07.2018 - 17:40
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Лариса Кольченко розповіла, що вона вперше за 9 місяців змогла побачити сина

З'явилось відео побачення українського політв’язня Олександра Кольченка зі своєю мамою. Про це повідомляє  "Крим.Реалії".

Лариса Кольченко розповіла, що вона вперше за 9 місяців змогла побачити сина. Вони разом проведуть три дні в спеціальному номері для зустрічей.

Нагадаємо, що матері Кольченко дозволили триденне побачення в колонії з сином. У готелі виправної установи їм виділили окрему кімнату.

Раніше у Росії повідомляли, що стан здоров'я українського політв'язня Кольченка не викликає побоювань у лікарів, стаціонарного лікування він не потребує. 

Додамо, що раніше український омбудсмен Людмила Денісова направила Уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 утримуваних в Україні росіян на українських політв’язнів.

Зазначимо, Кольченка затримали в центрі окупованого Сімферополя 16 травня 2014 року, після чого перевезли до Москви. За версією російської сторони, його затримали за підозрою в причетності до вибухів біля пам'ятника Леніну в Сімферополі до підпалів офісів "Російської громади Криму" і колишнього представництва Партії регіонів.

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Теги:  Александр Кольченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС