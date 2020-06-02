З'явилося відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталась стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Опубліковано відео з місця події

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Як відомо, близько 10 людей прибули на мікроавтобусі до павільйону. У них на обличчі були медичні маски. Потім вони зайшли в магазин, звідки пролунала стрілянина.

Нагадаємо, про стрілянину в Одесі стало відомо сьогодні вдень. Вона сталась у магазині тканин на промтоварному ринку.

Як повідомлялось, стрілки сіли в свої автомобілі і зникли з місця подій.

РБК-Україна писало, що в Броварах сталась масова перестрілка між групами перевізників, тоді постраждали троє людей.

Додамо, заступник голови МВС заявив, що головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювала проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.