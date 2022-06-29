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З'явилося відео сьогоднішнього удару ракети по будинку в Миколаєві

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні зранку російські війська влучили ракетою в житловий будинок в Миколаєві, забравши життя 5 людей. У мережі з'явилося відео моменту цього ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Ник-Вести".

Як відомо, зранку російські окупанти випустили по Миколаєву та області щонайменше 10 ракет. Пуски відбувалися протягом півгодини. Одна з російських ракет влучила прямісінько в житловий будинок, що також підтверджує опубліковане відео.

В результаті ракетного удару п'ятеро людей загинули та ще п'ять - отримали поранення.

Нагадаємо, мешканців Миколаєва та області попередили про підвищення небезпеки через посилення російських ударів.

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Миколаївракетный удар