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З'явилося відео сьогоднішньої ДТП з вантажівкою у Києві

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 1 липня, сталася аварія за участі вантажівки з газоблоками та легкового автомобіля. Інцидент, який стався під шляхопроводом на проспекті Перемоги, потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Київ Оперативний".

На відео зафіксовано, що водій легкового автомобіля Ford вирішив повернути перед вантажівкою, яка рухалася по проспекту. В результаті цього маневру легковий автомобіль відразу ж зіштовхнувся з вантажівкою.

Водночас очевидці події стверджували, що у вантажівки нібито відпало колесо.

Відео з місця сьогоднішньої автопригоди:

Нагадаємо, в результаті цієї аварії постраждали дві людини.

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