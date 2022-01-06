З'явилося відео протистоянь в Алмати: що відбувається в Казахстані прямо зараз

В Алмати тривають протистояння силовиків і протестувальників. У мережі з'явилося відео з Казахстан .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Uzbek Opposition Irmatov у Twitter.

Кадри зіткнень в Алмати, які йдуть в ці хвилини в місті, також транслює канал 24.kg.

На кадрах видно, що зіткнення не вщухають. Чути вибухи - з боку силовиків летять гранати. Також на кадрах видно перевернуті автомобілі, деякі з них в полум'ї. Протестувальники намагалися прорватися повз силовиків на снігоприбиральній машині.

Кадри зіткнень в Алмати, які йдуть в ці хвилини в місті pic.twitter.com/XIpnoBvkWc

— Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022