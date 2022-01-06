З'явилося відео протистоянь в Алмати: що відбувається в Казахстані прямо зараз
В Алмати тривають протистояння силовиків і протестувальників. У мережі з'явилося відео з Казахстан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Uzbek Opposition Irmatov у Twitter.
Кадри зіткнень в Алмати, які йдуть в ці хвилини в місті, також транслює канал 24.kg.
На кадрах видно, що зіткнення не вщухають. Чути вибухи - з боку силовиків летять гранати. Також на кадрах видно перевернуті автомобілі, деякі з них в полум'ї. Протестувальники намагалися прорватися повз силовиків на снігоприбиральній машині.
Кадри зіткнень в Алмати, які йдуть в ці хвилини в місті pic.twitter.com/XIpnoBvkWc
— Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022
Нагадаємо, що в результаті зіткнень в Казахстані постраждало багато людей - у лікарнях вже не вистачає місць для постраждалих. Силовики відкривали вогонь по цивільних.