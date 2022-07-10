RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилося відео наслідків удару по п'ятиповерхівці в Часовому Яру

Фото: з'явилося відео наслідків удару по п'ятиповерхівці в Часовому Яру (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Марія Кучерявець

Рятувальники показали відео розбору завалів п'ятиповерхівки в Часовому Яру. Туди напередодні влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

За даними відомства, станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5.

"Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - зазначають в ДСНС.

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути ще 24 людини з них 1 дитина.

Всього від Головного управління ДСНС до проведення робіт залучено 67 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувача та два автокрана від місцевих органів влади.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

За словами глави ОВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Число загиблих продовжує невпинно зростати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьракетный удар