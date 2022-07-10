З'явилося відео наслідків удару по п'ятиповерхівці в Часовому Яру

За даними відомства, станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5.

"Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - зазначають в ДСНС.

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути ще 24 людини з них 1 дитина.

Всього від Головного управління ДСНС до проведення робіт залучено 67 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувача та два автокрана від місцевих органів влади.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

За словами глави ОВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Число загиблих продовжує невпинно зростати.

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