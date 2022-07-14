RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилося відео наслідків ракетного удару по Миколаєву

Фото: з'явилося відео наслідків ракетного удару по Миколаєву (t.me/senkevichonline)
Автор: Марія Кучерявець

Рятувальники опублікували відео наслідків ворожого удару по Миколаєву. Під час ворожої атаки постраждала будівля готелю, школа та інші об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"Відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Ті, хто стріляє ракетами по школах - це помилка природи, котра приречена на зникнення...", - йдеться в описі під відео.

Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що окрім готелю, удар прийшовся і по одній зі шкіл міста. Також ворог атакував тролейбусне депо, внаслідок чого 13 тролейбусів пошкоджені.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву з зенітно-ракетної системи С-300, влучивши у низку об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель у центрі міста під назвою "Миколаїв".

Загалом в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївракетный удар