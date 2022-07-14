З'явилося відео наслідків ракетного удару по Миколаєву

"Відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Ті, хто стріляє ракетами по школах - це помилка природи, котра приречена на зникнення...", - йдеться в описі під відео.

Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що окрім готелю, удар прийшовся і по одній зі шкіл міста. Також ворог атакував тролейбусне депо, внаслідок чого 13 тролейбусів пошкоджені.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву з зенітно-ракетної системи С-300, влучивши у низку об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель у центрі міста під назвою "Миколаїв".

Загалом в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.

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