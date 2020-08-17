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З'явилося відео підпалу автомобіля "Схем"

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 20:23
З'явилося відео підпалу автомобіля "Схем"
Фото: підпал автомобіля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: РБК-Україна

У ролику використано відео з камер спостереження

У мережі опублікували відео моменту, коли підпалили автомобіль програми "Схеми". У ролику використано відео з камер спостереження, а також зйомки свідків інциденту.

Відео підпалу оприлюднило видання "Радіо Свобода".

На відео видно, як за кілька секунд до пожежі до автомобіля підходить людина, через якийсь час авто загоряється, а невідомий тікає.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми"; журналіст Михайло Ткач заявив, що за цим авто вели спостереження співробітники УДО.

Пізніше поліція відкрила справу за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

За словами глави МВС Арсена Авакова, поліція проводить оперативно-розшукову роботу по встановленню обставин і винних.

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