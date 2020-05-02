З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть

Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Північнокорейский лідер проконтролював хід робіт з будівництва нового заводу

Опубліковано відео першого публічного виходу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після чуток про його смерть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Як повідомляється, північнокорейський диктатор прийняв участь у будівництві заводу з виробництва добрив в регіоні на північ від столиці КНДР Пхеньяну.

Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media.



It comes after speculation that he was 'gravely ill' after surgery last month.



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Нагадаємо, раніше з'явилися фото першого за 20 днів публічного виходу Кім Чен Ина. Кіма супроводжували кілька високопоставлених чиновників, у тому числі його молодша сестра Кім Е Чжон.

РБК-Україна писало, що в ЗМІ з'явилися чутки про нібито смерть лідера Північної Кореї після невдалої операції на серці, яку він нещодавно переніс в Китаї.

Інформація про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після його відсутності 15 квітня на святкуванні дня народження свого діда. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

Також повідомлялося, що в КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину. Країну повинна була очолити його молодша сестра Кім Е Чжон.

При цьому в Південній Кореї назвали можливу причину зникнення Кім Чен Ина з публіки. У Сеулі припускають, що причиною зникнення лідера КНДР може бути не хвороба, а заходи безпеки через спалах коронавірусу.