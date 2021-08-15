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З'явилося відео відльоту президента Афганістану з країни

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Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 18:34
З'явилося відео відльоту президента Афганістану з країни Фото: з'явилося відео відльоту президента Афганістану з країни (instagram.com/ashrafghani.af)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну на літаку. В мережі з'явилося відео його відльоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency.

Наразі точно не відомо, куди саме вирушив лідер країни, втім за інформацією видання Asia-Plus, президент Афганістану вилетів до Таджикістану.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці того, що Президент Афганістану покинув країну й вирушив у невідомому напрямку.

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