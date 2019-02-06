З'явилося відео обвалення восьмиповерхової будівлі в Стамбулі

В будівлі могли перебувати до 30 людей

Появились кадры с обрушением восьмиэтажного здания в Стамбуле, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PressTV.

Сообщается, что в здании могли находиться до 30 человек. Как отмечается, из-под обломков извлекли живую женщину, она госпитализирована. При обрушении также было легко ранено несколько прохожих.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как здание рушится, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

Напомним, в турецком Стамбуле 6 февраля обрушилось восьмиэтажное здание. Обрушение произошло в районе Малтепе.

Ранее в одном из женевских ресторанов произошел взрыв газа. Ресторан находится недалеко от консульства США. По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 19 января в центре города Лондондерри (Северная Ирландия) возле здания суда в субботу произошел взрыв. Городская полиция, опубликовавшая фотографию горящего автомобиля, подозревала, что он мог быть заминирован.