З'явилося відео потужного виверження вулкана на Філіппінах. Відео опубліковано в Twitter.

Вулкан Таал розташований приблизно в 60 км на південь від Маніли, на острові Лузон. Над його кратером утворився шлейф попелу від 9 до 14 км висотою. Філіппінські вулканологи кажуть, що Таал проявляє "швидку ескалацію" вулканічної активності.

Нагадаємо, в Манілі тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акиноу, скасовано близько 170 рейсів через виверження вулкану на Філіппінах. Крім того, планується евакуація 200 тис. людей.

У Філіппінському інституті вулканології і сейсмології заявили, що небезпечне виверження може статися як протягом кількох годин, так і через кілька днів.

Відзначимо, сьогодні в Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре. Вулкан Ла-Кумбре почав вулканічну активність сьогодні близько 18:15 (01:15 понеділка за київським часом).

Крім того, кількість загиблих в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії зросла до 18 осіб.