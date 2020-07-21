З'явилося відео з місця захоплення автобуса в Луцьку

У мережі з'явилося відео з захопленим автобусом у Луцьку, в якому знаходяться заручники. На відео зняли сам автобус і поліцейський спецназ.

Запис опубліковано на YouTube-каналі місцевого видання "Волинські новини".

Як видно на опублікованому записі, у захопленого автобуса прострелено вікна. Також на відео потрапив автомобіль поліції та бійці спецназу.

Ще одне відео опублікувало видання suspilne.media.

Нагадаємо, сьогодні невідомий у Луцьку захопив автобус із заручниками; за даними поліції, чоловік озброєний і має при собі вибухівку.

Відомо, що в автобусі знаходяться близько 20 заручників. У відділі комунікації обласного управління поліції РБК-Україна розповіли, що нападник вже озвучив вимоги і нібито звертався через соціальні мережі. На даний момент інформація перевіряється.

У зв'язку з інцидентом у Волинській області введено оперативний план "Заручник", а центр Луцька перекрито з міркувань безпеки. На місці події були чутні постріли. Про постраждалих поки інформації немає.