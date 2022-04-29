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З'явилося відео з місця вибуху в будівлі поліції Кремінної

Фото: наслідки вибуху в Кремінній (t.me/joinchat)
Автор: Юлія Бойко

У мережі з'явилося відео наслідків вибуху в будівлі поліції Кремінної (Луганська область). В ході бойових дій місто було зайнято російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

На відео зафіксована техніка з символом "Z", яка розбирає завали. Судячи з кадрів, вибух був великої сили, він призвів до обвалення задньої частини будівлі.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявляв про вибух побутового газу в міській раді та поліції Кремінної, у першій будівлі нібито ніхто не вижив. Інцидент стався, коли проходили збори місцевих колаборантів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив інформацію про вибух.

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