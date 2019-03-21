З'явилось відео вибуху на хімзаводі в Китаї

З'явилось відео з місця вибуху в Китаї на хімзаводі, в результаті якого загинули шестеро людей, ще 30 людей постраждали. Про це повідомляє South China Morning Post.

Вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

Як зазначається, вибух стався на хімічному заводі у місті Яньчен. В результаті вибуху загинули щонайменше шестеро людей. Також місцеві жителі отримали травми внаслідок розльоту осколків. На місці події працюють пожежні.

Раніше РБК-Україна писало, що в липні в центрі Пекіна стався вибух біля будівлі посольства США. Вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. Поліція її затримала.

Також повідомлялось, що 17 березня у Пакистані недалеко від Насірабада при вибуху залізничних шляхів зійшов з рейок потяг Jaffar Express, в результаті події загинуло 4 людини.

До цього на автобусній зупинці в індійському штаті Джамму і Кашмір прогримів вибух, в результаті інциденту поранення отримали 18 чоловік.