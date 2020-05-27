З'явилося відео з місця стрілянини в центрі Києва

На відео зафіксовано замах на громадянина Чорногорії
У мережі з'явилося відео вчорашньої стрілянини в центрі Києва, в ході якої п'ять кульових поранень отримав громадянин Чорногорії. Жертва замаху госпіталізована і знаходиться під охороною поліції.
Відеозапис у своєму Facebook опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
На відео зафіксовано, як об'єкт замаху в темному одязі з капюшоном пробігав в людному місці по тротуару біля парковки на Печерську, коли з автомобіля Smart вийшли кілька осіб і відкрили стрілянину. Чоловік відразу спробував сховатися від них, нападники сіли в авто і покинули місце злочин.
Відомо, що кілери прибули до країни на початку травня, вже на місці купили автомобіль і вогнепальну автоматичну зброю, організували стеження за жертвою.
За словами Геращенка, в подальшому кілери спробували спалити Smart, але невдало. На даний момент поліція з'ясовує всіх осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, стрілянина в центрі Києва сталася ввечері 26 травня, жертвою замаху став 37-річний громадянин Чорногорії.
Вже сьогодні стало відомо, що нападниками були вихідці з Чорногорії, Македонії та Сербії, в результаті поліцейської операції їх було затримано в Одесі.
Автор: Іван Петров