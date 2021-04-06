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З'явилося відео з місця стрілянини в поїзді Костянтинівка - Київ

Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилося відео з місця стрілянини в поїзді Костянтинівка - Київ. Інцидент стався за участю військовослужбовців, які поверталися до столиці.

Відео опублікувала поліція Харківської області.

На відео є купе, в якому їхали військовослужбовці і надалі забарикадувалися. А також пронумеровані як речові докази особисті речі фігурантів і вилучена зброя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стрілянина в поїзді сталася вночі 6 квітня, склад зупиняли на станції Красноград. На місце прибула поліція, але військові забарикадувалися і погрожували відкрити вогонь на ураження, якщо їх штурмуватиме спецназ. Однак військових вдалося оперативно затримати.

На місці постраждалих не було, пасажирів на час поліцейської спецоперації евакуювали. В "Укрзалізниці" зазначили, що поїзд запізнюється на шість годин.

Також стало відомо, що за фактом стрілянини порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і 1 ч. ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Тепер військовим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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