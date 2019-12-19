З'явилося відео з місця стрілянини в Москві

Фото: місце стрілянини в Москві (twitter.com/smnewsru)

На даний момент відомо про двох загиблих

У мережі інтернет з'явилися перші відео з місця стрілянини в Москві, в результаті якої загинули кілька людей. Відео викладають російські Telegram-паблики.

Повідомляється, що в ході інциденту невідомий зі зброєю забарикадувався в будівлі на Великій Луб'янці і відкрив вогонь. На місце стрілянини прибутку групи спеціального призначення та вибухотехніки. Також повідомляється, що рух транспорту на Луб'янці перекрито.

Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf — baza (@bazabazon) December 19, 2019

Відзначимо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. Дані російських ЗМІ про постраждалих і загиблих різняться. Імовірно, стрілянину відкрили в приймальні офісу Федеральної служби безпеки, після чого нападник вибіг на вулицю.

Нагадаємо, раніше в Данії поліція провела масштабну спецоперацію по всій країні через підозри про можливу підготовку терористичного акту. Як повідомили в місцевій поліції, до можливих терактів готувалися з ісламістських мотивів.

До цього в Польщі затримали громадянина України, підозрюваного в підготовці теракту. Українець нібито планував підірвати автомобіль біля торгового центру, за два місяці до затримання чоловік прийняв іслам.