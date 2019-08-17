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З'явилося відео з місця пожежі в готелі Одеси

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 07:46
З'явилося відео з місця пожежі в готелі Одеси

На відео видно обсяги пожежі в одеському готелі "Токіо Стар"

З'явилося відео з місця пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", де за даними рятувальників загинули 8 осіб. Про це передає РБК-Україна.

На відео, знятих очевидцями, видно обсяги пожежі та сильне задимлення. Також видно, як медики транспортують потерпілих і загиблих до карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в Одесі загорівся готель "Токіо Стар". Вогонь виник на другому поверсі о 1:34 на площі 1000 м. кв. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося під ранок - о 4:32.

Попередньо загинули 8 осіб і 10 осіб постраждали. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в 10:00 сьогодні, 17 серпня, відбудеться брифінг керівництва Служби про ситуацію в одеському готелі.

Додамо, раніше в Маріуполі ввечері 13 серпня в результаті пожежі постраждали двоє дітей двох і трьох років. Вони були доставлені в дитячу міську лікарню.

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