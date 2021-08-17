З'явилося відео з місця падіння російського військового літака в Підмосков'ї

З’явилося відео з місця авіакатастрофи російського літака Іл-112В в Підмосков'ї. За попередніми даними, транспорт розбився через пожежу в правому двигуні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Відзначимо, що внаслідок авіакатастрофи загинули усі три члени екіпажу.

Судячи з відео, на місці подій наразі працюють слідчі та рятувальники. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь внаслідок авіакатастрофи, який також поширився й на прилеглу місцевість. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею щодо порушення правил безпеки. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через пожежу у правому двигуні транспорту.

Додамо, що перший політ літака Іл-112В відбувся у 2019 році. Транспорт призначений для перевезення та десантування військовослужбовців, легкої техніки, вантажів й озброєння.



