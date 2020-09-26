ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З'явилося відео моменту аварії АН-26 під Харковом

Автор: Максим Зайченко

В місті Чугуїв Харківської області відеокамера зняла момент краху літака АН-26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам.

Популярні новини

Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Відеокамера, встановлена на одному з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН-26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав він.

Зазначимо, раніше рятувальники знайшли тіла ще двох осіб, які загинули в результаті аварії літака. Усього в катастрофі загинули 26 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії аварії літака АН26.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. До цього офіційно підтверджувалася смерть 24 осіб в результаті краху.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харківавиакатастрофа