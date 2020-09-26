З'явилося відео моменту аварії АН-26 під Харковом

В місті Чугуїв Харківської області відеокамера зняла момент краху літака АН-26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Відеокамера, встановлена на одному з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН-26 Збройних сил України. Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав він.

Зазначимо, раніше рятувальники знайшли тіла ще двох осіб, які загинули в результаті аварії літака. Усього в катастрофі загинули 26 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії аварії літака АН26.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. До цього офіційно підтверджувалася смерть 24 осіб в результаті краху.