З'явилось відео з місця ДТП у Житомирській області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція опублікувала відео

Поліція опублікувала відео з місця ДТП у Житомирській області, в результаті якого загинули 9 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що аварія сталась вчора ввечері. Водій вантажівки врізався у автобус, який стояв на узбіччі дороги.

В результаті ДТП загинули 9 людей та ще 10 людей були госпіталізовані.

Зазначимо, що РБК-Україна писало про ДТП у Житомирській області. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, водія вантажівки, який врізався в автобус, поліцейські затримали. Він був одним з постраждалих в результаті аварії.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли подробиці ДТП у Житомирській області. Всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.

Після аварії у Житомирі оголосили триденний траур за дев'ятьма загиблими. У міській раді пообіцяли сім'ям загиблих матеріальну допомогу.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що у Чернігові водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого чотири людини загинули.