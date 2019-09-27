З'явилось відео з місця ДТП у Броварах

З'явилось відео з місця дорожно-транспортної пригоди (ДТП) у Броварах, у результаті якої загинула людина і ще двоє людей постраждали. Відео опублікувало Державне бюро розслідувань

На відео видно, як водій автомобіля "Опель" на великій швидкості врізається у громадську зупинку.

Крім того, директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі заявив, що поліцейського затримали.

"Вчора ввечері наші слідчі оперативно виїхали на місце події і вже затримали горе-поліцейського", - написав він.

Також сьогодні прес-служба ДБР повідомила про затримання поліцейського. Як зазначається, він був п'яним при скоєнні аварії.

РБК-Україна писало, що весь керівний склад поліції охорони Київської області був відсторонений від виконання службових обов'язків після цього ДТП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

Нагадаємо, вчора у Броварах автомобіль в'їхав в зупинку з людьми. В результаті ДТП одна людина загинула та ще двоє були травмовані. З'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував співробітник поліції охорони Київської області. Тоді в поліції заявляли про відсторонення начальника Державної охоронної служби Київської області.