З'явилося відео з масштабним табором російських військ біля кордонів України

У мережі з'явилося відео з масштабним табором російських військ біля України. Цей табір знаходиться майже двох сотнях кілометрів від державного кордону.
Відео опублікував британський телеканал Sky News.
На опублікованих кадрах показано табір російських військ на південь від Воронежа в 170 кілометрах від українського кордону. Табір складається з декількох десятків польових наметів, на його території кілька одиниць військового транспорту. Крім того, в репортаж увійшли кадри перекидання російських військ до Криму.
Нагадаємо, раніше розслідувачі групи Conflict Intelligence Team опублікували супутникові знімки польового табору військових РФ у Воронезькій області. На його території є бойова техніка, включаючи танки та паливозаправники. Нинішня концентрація російських військ біля українського кордону безпрецедентна з 2015 року.
Українська сторона вважає, що стягування російських військ свідчить про намір Москви влаштувати провокацію з метою ескалації військового конфлікту, аж до масштабних бойових дій. Але в Кремлі пояснюють таку активізацію армії навчаннями, а також виключають можливість війни з Україною.