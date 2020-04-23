З'явилось відео масштабної пожежі у Польщі

У Польщі пожежа охопили близько 6 тис. гектарів національного парку Бебжанський - найбільшого в країні. Про це повідомляє прес-служба парку в Facebook.

Зокрема, частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо.

Для гасіння вогню рятувальники перетнуть річку на поромі з Вроцлава.

Додамо, що Національний парк Бебжанській - це найбільший польський національний парк, який займає площу приблизно 59 000 гектарів. Він оберігає цінні болотні ділянки і є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів і лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжуються дії з гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ загоряння.

Також продовжується гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в лісництвах Житомирської області. Раніше РБК-Україна писало, що рятувальники локалізували останній осередок лісової пожежі в Житомирській області.