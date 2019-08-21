З'явилося відео аварії вертольота з росіянами в Греції

Фото: місце падіння вертольота (twitter.com/Katselos)

З вертольота пішов клуб диму, після чого він впав у воду

У районі грецького острова Порос очевидець зняв на камеру телефону момент падіння вертольота, на борту якого перебував засновник "Музею російської ікони" Михайло Абрамов і ще один росіянин. Відповідне відео опублікував грецький телеканал ANT, передає РБК-Україна.

На відео видно, як від вертольота Agusta A-109 йде шлейф диму і в результаті він падає у воду. Зазначається, що він зачепив електричні дроти, які ведуть на острів Пелопоннес. Абрамов перебував на борту вертольота зі своїм знайомим. Разом з пілотом вони загинули під час аварії.

Повідомляється, що вертоліт летів з міста Кранідіон в афінський аеропорт імені Венізелоса.

Відзначимо, що Михайло Абрамов, відомий як будівельник православних храмів у Москві, а також як засновник музею російської ікони. Також він є власником компанії Plaza Development, яка спеціалізується на бізнес-центрах категорії B+ в промзонах Москви.

Спочатку повідомлялося, що на борту перебувала жінка і дитина з Росії. Однак незабаром ця інформація була спростована.