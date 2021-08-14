З'явилося відео аварії пожежного літака в Туреччині

На кадрах видно, як літак скидає воду на лісовий масив. Потім повітряне судно зі зниженням починає йти вправо. Через кілька секунд на відео Бе - 200 врізається в гору - видно спалах і чорну хмару.

На другому ролику, знятому з борту вертольота, показно місце аварії літака. На Землі видно палаючі уламки повітряного судна і стовп чорного диму.