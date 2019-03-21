З'явилося відео катастрофи порому в Іраку

З'явилося відео з місця катастрофи порому в Іраку, в результаті якої загинули щонайменше 45 людей. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, було врятовано 12 людей. Серед загиблих найбільша кількість жінок і дітей. Зазначимо, що пором був перевантажений. Через це і сталася катастрофа.

Раніше повідомлялося, що іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".

Також нагадаємо, 31 листопада пасажирський пором зіткнувся з вантажним краном в порту Барселони, в результаті чого сталася пожежа.