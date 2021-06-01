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З'явилося відео випробувань САУ "Богдана". Вона стріляє натівськими снарядами

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Вівторок 01 червня 2021 13:26
З'явилося відео випробувань САУ "Богдана". Вона стріляє натівськими снарядами Фото: українська САУ "Богдана" (defence ua com)
Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилося відео вогневих випробувань новітньої самохідної артилерійської установки "Богдана". Вона стріляє снарядами 155 мм калібру, які прийняті на озброєння в країнах НАТО.

Відео стрільб опубліковано на YouTube- каналі Військового телебачення України.

Повідомляється, що на одному із загальновійськових полігонів Збройних сил України пройшли заводські випробування дослідного зразка САУ "Богдана" українського виробництва.

За словами представника "Краматорського заводу важкого верстатобудування", який залучений до поточного етапу стрільб, родзинкою "Богдани" є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі. Він адаптований під стрільбу натівським боєприпасом. Стрільби пройшли в плановому режимі.

Нагадаємо, раніше на полігоні "Широкий Лан" в Миколаївській області пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню"Град". Реактивний снаряд калібру 122 мм має найменування "Тайфун-1".

Також стало відомо, що Збройні сили України взяли на озброєння новий розвідувальний дрон " Лелека 100". Цей безпілотний літальний апарат вже випробуваний в бойових умовах.

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