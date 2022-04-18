З'явилося відео палаючого крейсера "Москва" в Чорному морі

Минулого тижня в Чорному морі затонув флагман російського флоту ракетний крейсер Москва. У мережі з'явилося відео, на якому зображено палаючий крейсер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста-розслідувача OSINTtechnical.

"Ми дійсно, так, бачили кадри, але, наскільки вони автентичні та відповідають дійсності, ми сказати не можемо", - сказав він.

Зазначимо, російські журналісти звернулися по коментар до прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Чорноморський флот Росії. Морський рятувальний буксир "Шахтар" (СБ-922) біля "Москви", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" було вражено протикорабельними ракетами"Нептун".

Російська офіційна версія полягає в тому, що на флагмані здетонував боєзапас, а затонув він нібито при буксируванні.

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