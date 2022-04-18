RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилося відео палаючого крейсера "Москва" в Чорному морі

Фото: палаючий крейсер "Москва" (twitter.com/Osinttechnical)
Автор: Олександр Мороз

Минулого тижня в Чорному морі затонув флагман російського флоту ракетний крейсер Москва. У мережі з'явилося відео, на якому зображено палаючий крейсер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста-розслідувача OSINTtechnical.

"Чорноморський флот Росії. Морський рятувальний буксир "Шахтар" (СБ-922) біля "Москви", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, російські журналісти звернулися по коментар до прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Ми дійсно, так, бачили кадри, але, наскільки вони автентичні та відповідають дійсності, ми сказати не можемо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" було вражено протикорабельними ракетами"Нептун".

Російська офіційна версія полягає в тому, що на флагмані здетонував боєзапас, а затонув він нібито при буксируванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВійна Росії проти України