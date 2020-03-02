З'явилося відео авіаудару по колоні військ Асада

З'явилося відео авіаудару турецького дрона по колоні військової техніки урядових військ Сирії біля міста Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на турецький ресурс ClashReport.

Видання пише, що конвой з танків і бронемашин режиму Башара Асада "був повністю знищений" під селом Шейх-Мустафа в районі Мааррет-ен-Нууман, хоча на відео такого ефекту не видно.

Нагадаємо, режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб і втратив два літаки Су-24.

Також РБК-Україна писало, про знищення в Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада був збитий 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля.

Ще один асадовський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

РБК-Україна писало, що Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішена дипломатичним шляхом.