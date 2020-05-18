З'явилося резюме Меган Маркл 10-річної давності: шанувальники дізналися багато цікавого

Меган Маркл займалася боксом, кікбоксингом і бойовими мистецтвами. Крім того, майбутня герцогиня Сассекська вчилася балету, джазовому танцю і чечітці. Про це стало відомо після того, як резюме Меган опублікувало британське видання Mirror.

Дане резюме Меган Маркл заповнювала близько 10 років тому. Якщо вірити документу, то тепер громадськість знає точний зріст і вагу герцогині на той момент. Її зріст 167 сантиметрів, а важила вона 51 кілограм.

Крім досвіду роботи в театрі та кіно, Меган вказала і додаткові свої навички. Вона вільно володіє іспанською і у неї хороший рівень французької мови.

Нагадаємо, що Меган Маркл розлютила королеву Єлизавету II через книгу "В пошуках свободи". У цій книзі Меган і принц Гаррі розповіли про те, як розвивалися їхні стосунки після першого знайомства.

При цьому багато сторінок присвячено тому, чому подружня пара вирішила відмовитися від королівських повноважень. Букінгемський палац розцінив цю книгу як "мильну оперу".

Раніше повідомлялося про те, що дворецький принцеси Діани розкрив правду, чому принц Гаррі одружився з Меган Маркл. Він вважає, що американська актриса нагадала йому загиблу матір і це стало причиною закоханості.