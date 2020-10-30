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З'явилося повне відео ДТП на Майдані в Києві

Автор: РБК-Україна

У мережі опубліковано повне відео смертельної ДТП на Майдані незалежності в Києві. Судячи з нього, водій позашляховика, який збив людей, не міг адекватно керувати автомобілем.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці патрульної поліції України.

На оприлюдненому записі видно, як позашляховик спочатку з порушенням правил дорожнього руху повільно перетинає перехрестя Хрещатика та Алеї Небесної Сотні, після чого прискорюється і його виносить на тротуар, де він зачепив припаркований легковий автомобіль.

Протягнувши менш габаритне авто кілька метрів, Land Rover виїжджає на пішохідну частину і стрімко мчить у напрямку до підземного переходу, біля якого збиває людей і в підсумку врізається в машини, які стоять на світлофорі.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що водителя, який скоїв цю ДТП, затримали. Тест на місці події не показав наявність алкоголю в крові.

Він також розкрив ім'я водія - Юрій Н., 1954 року народження. Як пишуть ЗМІ, за непідтвердженими даними, це може бути Юрій Назаренко - колишній голова колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.

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