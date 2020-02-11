З'явилася офіційна назва коронавірусу з Китаю

Офіційною назвою нового коронавіруса з Китаю стало Covid-2019. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє прес-служба організації.

Гебреісус зазначив, що ВООЗ активізував команду ООН з управління кризами.

"Ми також активізували команду ООН з управління кризами. Це допоможе ВООЗ зосередитися на заходах у в галузі охорони здоров'я, в той час як інші установи можуть використовувати свої експертні знання для більш широких соціальних, економічних наслідків і наслідків для розвитку спалаху COVID19", - заявив він.

Зазначимо, в Китаї розраховують, що спалах нового коронавірусу має завершитися у квітні. За словами експертів, пік епідемії повинен настати в середині або наприкінці лютого, після чого відбудеться зниження захворюваності.

Раніше повідомлялося, що китайський коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Експерти вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус приблизно 2,5 людям.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на сьогодні на наявність коронавірусу в Україні перевіряють п'ять осіб.