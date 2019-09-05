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З'явились подробиці ДТП у Львівській області з автобусом із дітьми

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 12:33
З'явились подробиці ДТП у Львівській області з автобусом із дітьми
Фото: на місці ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

Постраждалі діти з танцювального колективу та з музичної школи із Чернігівської області їхали до Кракова

В автобусі, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Львівській області, були діти з танцювального колективу "Ягідки" та з музичної школи ім. Н.Г. Рахліна зі Сновська Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сновської міськради.

Зазначаєтья, що водій мікроавтобуса Mercedes виїхав на зустрічну смугу, а водій автобуса Neoplan, у якому були діти, дотримувався правил дорожнього руху і професійно справився з ситуацією і завдяки цьому уникнув тяжких наслідків для пасажирів.

"Дітей нашого танцювального колективу та вихованців дитячої музичної школи, які їхали до Кракова, одразу оглянули лікарі. Важких травм не виявлено. Шістьох дітей було доставлено до лікарні, а всіх інших розмістили на ніч у готелі. Наразі вирішується питання повернення дітей до Сновська", - йдеться у повідомленні.

З'явились подробиці ДТП у Львівській області з автобусом із дітьми

Фото: скріншот публікації (facebook.com/snovmr.gov.ua)

Нагадаємо, ввечері 4 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" сталося зіткнення двох автомобілів та пасажирського автобусу, у результаті чого постраждали 14 осіб та 1 людина загинула. Зазначається, що в результаті зіткнення водій Mercedes-Benz Vito загинув на місці. Також унаслідок ДТП постраждали 12 дітей віком від 10 до 12 років та двоє водіїв автобусу.

Як повідомляє РБК-Україна, у Києві на Харківському шосе сталося зіткнення двох автомобілів та маршрутки. У результаті ДТП постраждала одна людина. Один із автомобілів загорівся.

В Японії в ДТП потягу з вантажівкою постраждали 35 осіб У Львівській області в ДТП з автобусом постраждали 12 дітей
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