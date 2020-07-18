З'явилися деталі ДТП в Одеській області з 6 загиблими

У поліції повідомили деталі дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Ізмаїльському районі Одеської області на трасі Одеса-Рені вранці 18 липня. В аварії загинули 6 осіб, ще 3 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Силовики вже встановили всіх учасників ДТП.

"В автомобілі "ВАЗ" їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони - колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку і всі загинули на місці події. У зустрічному напрямку, в село Приморське Кілійського району на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п'ятеро членів сім'ї з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє - в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що зіткнення авто сталося, коли "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу. У поліції поки не уточнюють, чи був хтось з учасників ДТП в нетверезому стані.

Силовики відкрили справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках справи призначено низку експертиз.

Нагадаємо, зіткнення двох легкових автомобілів сталося сьогодні вранці. В результаті аварії 6 людей загинуло, ще 3 постраждали. Серед постраждалих є дитина 2018 року народження. Їх доставили в лікарню.

Раніше в МВС розповіли, що за роки незалежності України в аваріях на дорозі загинули 174 тисячі людей, а постраждалих в ДТП виявилося понад мільйон.