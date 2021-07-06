Через підвищення тарифів "Укрзалізниця" втратить клієнтів, - експерт

"Підприємства будуть розраховувати, наскільки виростуть їхні витрати, пов'язані з транспортуванням та додатковими зборами. І розглядати альтернативні види транспорту для перевезення своїх вантажів або доставки сировини. Це однозначно. Оскільки і власники рухомого складу, і оператори, і експедитори, і звичайно ж одержувачі і відправники отримають подорожчання транспортної складової своїх витрат. Так що в даному випадку підвищення тарифів - просто непродуманий на наш погляд крок", - заявила вона.

За її словами, Міністерство інфраструктури і УЗ повинні перш за все потурбуватися про якість надання послуг, про технічний і комерційний стан рухомого складу та про наявність тяги тепловозу на всіх ділянках. І тільки після цього розглядати питання підвищення тарифів.

"А ми прекрасно знаємо останні події минулого тижня, коли було критичний стан за наявністю дизельного палива. Склади стояли, бо локомотиви не були забезпечені паливом! Ось про що потрібно в першу чергу думати. А не про те, що підвищувати вартість своїх послуг", - підкреслила Петриченко.

Вона висловила впевненість, що вартість послуг потрібно підвищувати, тільки коли ціна і якість відповідають. Але міністерство інфраструктури використовує не європейську практику, а старі методи, і дозволяє підприємству-монополісту просто підвищити ціну своїх послуг.